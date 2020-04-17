Первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса одобрены, и сегодня были выданы первые кредиты.

Альфа-Банк стал первым российским частным банком, на деле присоединившимся к программе.

«В текущих условиях крайне важна скорость реализации мер поддержки, разработанных Правительством РФ для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Объединяя усилия с государстом, Альфа-Банк делает все для того, чтобы максимально оперативно поддержать малый бизнес, помогая ему противостоять последствиям кризиса, сохранить рабочие места и продолжить стабильную работу после нормализации макроэкономической ситуации», - подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.