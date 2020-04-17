Рядом с отметкой офиса появилась оценка загруженности — зеленая, желтая, или красная. Клиент может не выходя из дома узнать, много ли клиентов в ближайшем отделении, и выбрать оптимальное время для визита.

«Наша инфраструктура максимально цифровизирована, это позволило очень быстро наладить передачу данных из отделений Яндекс.Картам, — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач. — Мы рассматриваем новую функцию как важный шаг по борьбе с эпидемией, так как она поможет соблюдать социальную дистанцию — в незаполненном офисе проще держаться в полутора метрах от других людей. Также наши отделения оснащены всем необходимым для предотвращения распространения коронавируса — мы установили санитайзеры, нанесли дистанцирующую разметку, снабжаем сотрудников масками, перчатками и лицевыми щитками».

Загруженность отделений пока можно увидеть в веб-версии Яндекс.Карт, а скоро эта функция появится в мобильном приложении Карт и в Яндекс.Навигаторе. Данные точные, так как передаются в реальном времени из системы электронной очереди. К сервису уже подключены 400 отделений Альфа-Банка для частных клиентов.