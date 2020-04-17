Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Росбанка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

«Кредитный рейтинг Росбанка обусловлен высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка и очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. ОСК Росбанка на уровне «аа+» отражает комфортный уровень достаточности капитала, а также адекватные риск-профиль и позицию по ликвидности и фондированию», — поясняется в сообщении .



АКРА напоминает, что Росбанк — системно значимый универсальный банк, занимающий лидирующие позиции по размеру активов и капитала в российском банковском секторе и представленный во всех федеральных округах Российской Федерации.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.



К негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности акционеров оказывать поддержку банку, а также существенное снижение уровня кредитоспособности поддерживающей организации.