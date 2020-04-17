Адвокат экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил защитник адвоката Алексей Кирсанов.

«Вершинин признал вину и написал явку с повинной. Хочу подчеркнуть, что ему предъявили обвинение по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление». — Прим. ред.) и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». — Прим. ред.)», — сказал Кирсанов.