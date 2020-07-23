Абсолют Банк 17 апреля запускает акцию «Абсолютная высота».

Ставка по рублевому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 181 день увеличится до 6,4% годовых. Акция продлится до 15 мая.

Ранее максимальная ставка по депозиту «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 181 день составляла 5,55% годовых при удаленном открытии счета.



Ставка 6,4% годовых будет действовать во время проведения акции как в случае открытия вклада в отделении кредитной организации, так и при его оформлении с помощью онлайн-сервисов Абсолют Банка.