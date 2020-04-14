Особенность этой карты в том, что она не имеет пластикового носителя и позволяет совершать покупки в интернет-магазинах РФ и в оффлайн-магазинах на территории РФ через Apple Pay или Google Pay.*

Виртуальная карта myGift расширяет линейку предоплаченных подарочных продуктов, реализованных ЦФТ на базе карт международной платежной системы Mastercard для b2b-сегмента. Это современный и универсальный инструмент, который позволит эффективно и максимально быстро решать такие важные бизнес-задачи, как мотивация сотрудников, агентов, дилеров и других партнеров; долговременная программа лояльности с поощрениями; многоэтапная программа стимулирующих выплат для клиентов.

Безусловными преимуществами такой карты для юридического лица являются: возможность дистанционного заказа по договору, минимизация затрат на производство и логистику, электронные способы передачи конечному пользователю. Код активации карты распространяется любым удобным способом, например, в виде смс, email или через мессенджеры.

Для того чтобы начать пользоваться картой, держателю необходимо активировать полученный 17-значный код на сайте . После этого клиент получит реквизиты банковской карты. Виртуальная карта myGift позволяет держателю оплачивать покупки в сети Интернет на российских сайтах. Карту также можно привязать в Apple Pay или Google Pay и расплачиваться ей в оффлайн-магазинах на территории РФ.* Чтобы добавить карту в сервисы бесконтактной оплаты, необходимо ввести её данные и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в смс-сообщении. При оплате с помощью телефона используется индивидуальный номер устройства и уникальный код транзакции. Реквизиты карты не сохраняются на устройстве и не передаются продавцам при оплате. Это снижает риск утечки информации о банковской карте.

Общая сумма пополнений баланса карты юридическим лицом – до 40 000 рублей в месяц. Сумма остатка на карте в любой момент времени – не более 15 000 рублей.

Потратить средства с карты можно как единовременно, так и частями в течение всего срока ее действия. Плата за обслуживание отсутствует. Для держателей карт работает круглосуточная служба поддержки и удобный сайт с функцией проверки баланса.

Карта не предназначена для розничной продажи.

Оператор по переводу денежных средств, оператор электронных денежных средств и эмитент карт – РНКО «Платежный Центр» (ООО). Лицензия Банка России №3166-К от 14 апреля 2014 года.

* в случае, когда допускается возможность использования технологий мобильных платежей Apple Pay и Google Pay

ГК ЦФТ работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным), инструменты для глубокого анализа данных и маркетинговой сегментации клиентской базы, White-label онлайн-банкинг. В портфеле решений компании более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом, в которых более 90 млн. участников.



Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (ООО) является оператором и расчетным центром платежной системы «Золотая Корона», а также выполняет функции межбанковского расчетного центра Федеральной системы «Город». РНКО «Платежный Центр» (ООО) в партнерстве с процессинговым центром «КартСтандарт» предлагает спонсорскую поддержку по вступлению и дальнейшему участию кредитных организаций в платежных системах Visa и Mastercard в статусе ассоциированного/ аффилированного участника соответственно.