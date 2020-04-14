Поддержка населения посредством прямых выплат из бюджета РФ возможна в рамках общей борьбы с кризисом на фоне коронавируса, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

Ранее группа экономистов в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать» предложили в качестве метода борьбы с «экономическим коронакризисом» прямые выплаты населению. По одной из схем, выплаты должны получить пенсионеры, а каждая семья получит субсидию на оплату ЖКХ. Более радикальная позиция предполагает тотальные или ограниченные по ряду критериев, но незаявительные выплаты по модели временного «безусловного дохода». Как отмечается в докладе, такие выплаты, например, могут быть ограничены теми, кто не получает зарплату из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1—1,5 млн рублей.

«Предложенные меры в направлении поддержки населения необходимо проводить в рамках комплексной политики преодоления сложившихся кризисных явлений и увязывать с анализом условий, в которых оказались отдельные категории граждан в результате него. ... Это может помочь только в комплексе с другими решениями, которые обеспечат население работой и устойчивым доходом на долгосрочный период времени», — сказала Бабкина.

Она полагает, что подобную помощь, в первую очередь, должны получить инвалиды, малообеспеченные слои населения и те, чьи доходы сегодня упали. «Это позволит не только осуществить социальную поддержку, но и сформировать платежеспособный спрос, что положительно повлияет на всю экономику в целом», — сказала Бабкина. Однако эксперт отметила, что нагрузка на резервы властей возрастет.

Коллега Бабкиной, профессор кафедры финменеджмента РЭУКонстантин Ордов считает, что если у государства нет возможности адресно отследить наличие у людей средств к существованию и решать эти вопросы индивидуально, то придется решать проблему массовыми выплатами. По его оценке, в настоящее время можно ограничиться общим размером выплат в сотни миллиардов рублей.



«Если сегодня можно ограничиться сотнями миллиардов рублей для начала, что поддержит производителей, малый бизнес, банковский сектор, а также существенно сократит рост безработицы, если сделать систему прямых выплат связанной с компенсацией зарплат работникам в компаниях, потерявших финансовую устойчивость, то можно существенно сократить надвигающуюся безработицу, сократить период полного кризисного восстановления, а главное сократить возможные завтрашние гораздо большие затраты на решение ровно этих же проблем», — сказал он.