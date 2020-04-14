Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса. Речь в законопроекте идет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам: предприятия смогут взять кредит для выплаты зарплат сотрудникам, а государство его обеспечит, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

«Изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии Российской Федерации российских юридических лиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике», — говорится в пояснительной записке к документу.



Поправки предполагается внести в Бюджетный кодекс.