Удаленные банковские сервисы и особенно возможность доставки карты курьером особенно актуальны в условиях пандемии, и тем, кто не успел запустить эти сервисы, предстоит гонка за лидерами, пишет «Коммерсант» . Так, менее половины (около 40%) из числа крупнейших кредитных организаций осуществляют доставку банковских карт клиентам и лишь 53% выпускают виртуальные карты действующим клиентам, говорится в исследовании CROC Digital Insight.

Среди банков, у которых есть обе опции, — Газпромбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», «Русский Стандарт», Росбанк, Промсвязьбанк, Хоум Кредит Банк, «Яндекс.Деньги», «Ак Барс», «Санкт-Петербург». К ним же можно условно отнести Совкомбанк, который не выпускает дебетовых (только в рамках зарплатных проектов). Таких опций нет лишь у Московского Кредитного Банка, ЮниКредит Банка, АКБ «Россия». По оперативности курьерской доставки лидируют Альфа-Банк, Тинькофф Банк, «Восточный».

В исследовании указано, что ВТБ в условиях пандемии отказался от курьерской доставки карт, чтобы дополнительно защитить своих сотрудников и клиентов. Сбербанк , на долю которого приходится подавляющее большинство дебетовых карт в России, никогда не осуществлял курьерскую доставку карт.

По мнению экспертов, то, что не все банки предоставляют услуги дистанционного оформления и курьерской доставки, — результат недостаточно продуманной стратегии развития, в большей своей массе российские банки продолжают делать ставки на классические способы предоставления услуг — не хотят вкладываться в модернизацию бизнеса. Пандемия коронавируса и вынужденная изоляция граждан наложат отпечаток на российский банковский сектор: акцент на онлайн-услугах еще больше усилится, так как многие клиенты не захотят возвращаться в отделения, поясняют эксперты.