Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) разработал меры поддержки для бизнес-клиентов в ситуации, вызванной пандемией коронавируса, следует из релиза финучреждения.

«В апреле и мае УБРиР отменяет комиссию за терминалы, по которым не выполняются требования по минимальным оборотам. Условия действуют для предприятий, чья сфера деятельности не вошла в список жизненно важных для работы в текущих условиях. Для поддержки предприятий розничной торговли и стимулирования онлайн-платежей с 15 апреля банк снижает ставку по интернет-эквайрингу для ряда отраслей до 1%. В период с апреля по май все предприниматели смогут вносить выручку через банкоматы УБРиР и банков-партнеров бесплатно. УБРиР отменяет комиссию, чтобы поддержать своих клиентов и сократить количество контактов с людьми в банковских отделениях», — сказано в сообщении.

Действующим заемщикам УБРиР предоставляет возможность согласовать перенос платежа по уплате процентов и основного долга внутри календарного месяца, а также рассмотреть индивидуальные изменения графиков погашения с учетом потребности клиента.

С крупными и средними предприятиями все вопросы банк готов решать индивидуально, заключили в УБРиР.