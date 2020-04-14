Госдума утвердила во втором и третьем чтениях краткосрочный эксперимент по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законом эксперимент предлагается распространить на период до 31 марта 2021 года включительно. Работодатели будут участвовать в нем на добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников.

По итогам эксперимента, суть которого заключается в отказе от бумажных носителей, предполагается подготовить предложения по изменению действующего законодательства.

Работодатель обязан будет за месяц предупредить работников о начале эксперимента, а работник вправе согласиться на участие или отказаться от него — для этого надо будет подать письменное заявление. Вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая права и обязанности сторон, виды документов, процедуру их создания и использования, должны быть отражены в коллективном и трудовом договорах.

В ходе эксперимента работодатель обязан будет выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

Уведомление и ознакомление работника с электронными документами, если это инициатива работодателя, может осуществляться только в рабочее время. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.

Электронный документооборот предполагается осуществлять с использованием информационной системы работодателя или системы «Работа в России» — это должно обеспечить фиксацию фактов получения работником и работодателем электронных документов. Сервис будет бесплатным для работников и работодателей.

Работник вправе в любой момент отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя в письменной форме. Такой отказ не может быть основанием для изменения условий труда или увольнения.



Порядок проведения эксперимента, отбора работодателей для участия в нем и перечень организаций-участниц определит Минтруд. На момент подготовки закона в эксперименте готовы были принять участие порядка ста крупных и средних компаний. Бюджетные организации смогут участвовать при наличии источников финансирования.