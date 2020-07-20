Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 900 млн рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Александра Евдокимова, один из крупнейших российских предпринимателей объявлен в международный розыск.

«Постановлением Головинского районного суда от 13 апреля в отношении Преснякова С. Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России. Пресняков объявлен в международный розыск», — сказала представитель пресс-службы суда, уточнив, что статус бизнесмена — обвиняемый.

Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Как считает следствие, Пресняков является организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор.

По версии следствия, ущерб в рамках этого дела в настоящее время составляет более 900 млн рублей. «Сумма может возрасти до 10 миллиардов рублей», — отметил в свою очередь источник в правоохранительных органах. По делу назначены экспертизы, в том числе бухгалтерская и экономическая.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 года в отношении неустановленных лиц. В рамках этого же дела осенью прошлого года под домашний арест был отправлен готовый к сотрудничеству со следствием Руслан Кряжев, исполнительный вице-президент и миноритарный акционер Active CIS. Группа компаний занимается проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике. По данным следствия, одной из структур, которая занималась инвестиционной деятельностью, является международная инвесткомпания Waarde Capital, через которую могли выводиться деньги, взятые в кредит у крупнейших банков России. В 1990-е Кряжев работал в структурах «ЮКОСа».

Решением Арбитражного суда Москвы в марте этого года Пресняков признан банкротом. Российский бизнесмен задолжал Сбербанку почти 124 млн рублей в рамках ранее заключенных договоров о предоставлении ему банковских гарантий в 2016 и 2017 годах, а также договора о возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в 2017 году. Кредитная линия для ЗАО «Эктив телеком» и его владельца Сергея Преснякова была открыта на общую сумму 2,5 млрд рублей.



Сергей Пресняков — учредитель или владелец восьми компаний в Москве и Гатчине. Согласно данным из открытых источников, он является руководителем ООО «Векторинвест», ЗАО «Телеком ИТ холдинг», ООО «Эктивпромэнерго», ООО «Системы развития», ООО «УК «Финематика», ООО «Технология стекла», ООО «Микроканальные системы», ООО «УК «Стартовый капитал». Управляет Пресняков такими компаниями, как АО «Эктив инжиниринг», ООО «Векторинвест» и АО «Холдинговая компания». В 2018 году суммарная выручка (оборот) всех этих компаний, учитывая доли владения, составила почти 500 млн рублей.