Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда.
Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на главу «Опоры России» Александра Калинина. Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) —12,1 тыс. рублей. Такая материальная помощь позволит приостановить рост безработицы и поддержит фирмы во время простоя, пояснил президент «Опоры России».
Он также отметил, что размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тыс. рублей, а в Московской области — 15 тыс. рублей в месяц. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что количество граждан, оставшихся без работы, в этом году может увеличиться с 2,5 млн до 8 млн. В Минфине заявили, что расширение перечня мер поддержки утверждается правительством.
В начале апреля кабмин утвердил девять сфер экономики, которые понесли наибольший ущерб из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. Позже список расширили стоматологиями и кинотеатрами, в него могут также включить непродуктовый ритейл.
По словам экспертов, в отраслях, признанных наиболее пострадавшими, занято примерно 5 млн граждан, исходя из размера МРОТ в среднем по стране, государству потребуется за месяц направить на прямые выплаты чуть больше 60 млрд рублей. Прямое субсидирование зарплат в таких отраслях однозначно окажет краткосрочное позитивное воздействие на российскую экономику, но в долгосрочной перспективе необходимо принимать более комплексные решения, отметили эксперты. Объемы поддержки стоит расширить: выплата от государства могла бы формироваться как часть (например, 60–80% или более 2/3) от зарплаты сотрудника, полагают эксперты.
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