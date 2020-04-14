Сделка ОПЕК+ не приведет к резкому росту цены на нефть, но к концу 2020 года, согласно оптимистичному сценарию, стоимость может увеличиться до 40–45 долларов, заявил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью «Коммерсанту» .

«Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить 40–45 долларов за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», — рассказал Дюков.

По его словам, компания сейчас рассматривает несколько вариантов развития ситуации в отрасли, в том числе стрессовые, которые «Газпром нефти» учитывает в своем бюджете. «Если сравнивать с 2015 годом, сейчас из-за больших платежей по демпферу мы не видим какого-то существенного снижения налоговых поступлений в бюджет. Даже в стресс-сценарии с ценой на нефть в 15 долларов за баррель до конца года размер наших выплат в бюджет снизится менее чем на 25%», — отметил Дюков.

Предсказать, что произойдет со спросом, как он будет восстанавливаться, сейчас очень сложно, добавил он. «Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии. Хотя я все же надеюсь, что этого сценария удастся избежать. Поэтому сказать сейчас, избыточна договоренность или, наоборот, недостаточна — крайне сложно. Очевидно, что договоренность не является догмой и предполагает возможность внесения корректировок в зависимости от развития рыночной ситуации», — пояснил глава «Газпром нефти».