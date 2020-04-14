Сбербанк организовал полностью дистанционную ипотеку , следует из сообщения кредитной организации. Сотрудники банка, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

«Абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на портале «ДомКлик» от Сбербанка, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему», — отмечается в релизе.



«Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции», — заключают в банке.