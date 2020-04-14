Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) за этот период превысила 24 млн рублей и была осуществлена клиенту в Москве. 11 млн рублей было перечислено клиенту компании в Красноярском крае. 10,5 млн рублей получил клиент «Капитал Life» из Московской области.

Максимальная рисковая выплата за этот период составила 1,6 млн рублей и была произведена в Мурманске. Также рисковые выплаты в размере 1,4 млн рублей и 1,2 млн рублей были выплачены в Москве и Кемеровской области соответственно.

«В сегодняшних непростых условиях страховщики как никогда должны соответствовать своей профессиональной миссии – защите жизни, здоровья и благополучия людей. Важнейшей задачей является безусловное и оперативное выполнение всех обязательств перед застрахованными. И мы делаем все для организации бесперебойного и эффективного обслуживания россиян во всех регионах России, в том числе в условиях режима самоизоляции. Повышенное внимание уделяется скорости рассмотрения и осуществления выплат по всем программам страхования», - отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Life».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома – обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн – в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

«Еще в прошлом году мы первыми на рынке отработали технологию, при которой все взаимодействие со страховщиком для получения выплаты может быть сделано дистанционно на нашем сайте. Сегодня получают выплату по страховому случаю, не выходя из дома, уже более 64% заявителей», - сообщил Евгений Гуревич.

По данным Всероссийского союза страховщиков, «Капитал Life» занимает первое место в стране по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни и по объемам выплат по ним. По состоянию на конец 2019 года в компании обслуживалось более 612 тыс. клиентов по НСЖ во всех регионах России.

В 2019 году «Капитал Life» совершила выплаты более чем 100 тыс. клиентов на общую сумму 28 млрд рублей.