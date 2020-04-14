Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с антикризисными инициативами от 29 субъектов, пишут «Известия» . В их число вошли Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Магаданская, Новосибирская, Орловская, Сахалинская, Свердловская, Рязанская, Смоленская, Томская, Ярославская, Брянская области, республики Алтай, Дагестан, Коми, Мордовия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Хабаровский края, а также Санкт-Петербург. Список почти целиком состоит из предложений выделить ресурсы из федерального бюджета.

Большинство регионов ограничились предложениями выделить помощь из центра. Например, предоставить налоговые каникулы металлургам, финансировать общественные работы для сотрудников, находящихся под риском увольнения, расширить программы поддержки промышленности, увеличить отчисления по налогу на прибыль в региональные бюджеты. Остальные разработали планы регионального уровня, однако предложенные ими меры во многих случаях дублируют ранее анонсированные правительством антикризисные мероприятия или не требуют существенного финансирования.

Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область. В Северной столице готовы полностью освободить малый и средний бизнес от уплаты аренды за госимущество во II квартале и более чем вдвое понизить ставку фискального сбора на доходы для компаний из пострадавших отраслей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН). В Дагестане также предложили сократить нагрузку для пользователей УСН, но во всех организациях. Кроме того, в республике готовы снизить ставку транспортного налога для владельцев автомобилей из многодетных семей, предоставить льготу по налогу на прибыль для МСП, инвестирующих в покупку или модернизацию оборудования, уменьшить единый сельскохозяйственный налог с 6% до 3% и ряд других мер. В Смоленской области тоже намерены снизить ставки по УСН, освободить от транспортного налога МСБ, занимающийся пассажирскими перевозками, а гостиницы и организации общепита — от налога на имущество.

По словам экспертов, значительная часть нагрузки из плана Кабмина по поддержке экономики в кризис ложится на региональные бюджеты. Большая часть предложений регионов сконцентрирована вокруг налогов на имущество и особых режимов — УСН, ЕНВД. В среднем меры наиболее инициативных субъектов обойдутся им примерно в 4% консолидированных доходов, оцении эксперты. Требуется определенная пропорция, однако она должна быть спущена сверху и определяться общенациональным представлением о масштабе катастрофы. Чем хуже ситуация, тем больше придется на себя брать регионам, добавили эксперты.