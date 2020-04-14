Самая чувствительная проблема для компаний в России и других странах — это сокращение спроса, сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — заявил глава государства. По его мнению, «это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок».

Глава государства назвал негативные последствия пандемии коронавируса для экономики. «Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи», — отметил он.

Путин указал, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и резервами для антикризисной политики в условиях пандемии коронавируса, нужно их максимально эффективно использовать. «Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики — я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете — у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», — подчеркнул он.