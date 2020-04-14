Негативное развитие ситуации в экономике на фоне борьбы с коронавирусом стало шоком для предприятий, но «для системы управления никакого шока здесь быть не должно». Об этом заявил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Президент, в частности, отметил фактическую стагнацию кредитования реального сектора экономики. «Это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу», — отметил он.

Путин указал на отрицательную динамику потребления энергоресурсов (за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года), что означает меньшую загрузку предприятиями своих мощностей, а также назвал самую чувствительную проблему для компаний и в России, и в других странах — сокращение спроса.

«Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих, банках резко падает число новых ипотечных кредитов . Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах», — сказал глава государства.

«Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями», — констатировал Путин, обращаясь к членам правительства и другим топ-чиновникам.



«Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики… у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», — заключил он.