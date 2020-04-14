Индивидуальные программы развития регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями готовы для девяти из 10 российских субъектов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Продолжаем разработку индивидуальных планов для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На прошлой неделе утвердили программы для Карелии, Тувы, Калмыкии и Алтайского края, таким образом готовы уже девять планов из 10», — сообщил он на своей странице в Instagram.



Хуснуллин напомнил, что регионы по индивидуальной программе получат по 5 млрд рублей на развитие до 2024 года. «Деньги смогут потратить на перспективные инвестпроекты, поддержку бизнеса, строительство доступного жилья и решение социальных проблем. Считаю, что это станет хорошим подспорьем для регионов в непростой экономической ситуации», — подчеркнул вице-премьер.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

В конце февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, первый транш составит 50 млрд рублей.