Правительство России предложило внести изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» и распространить на ипотечное кредитование положения об ограничении полной стоимости кредита. Законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«В настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления процентных ставок по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, существенно превышающих среднерыночное значение. В целях противодействия данной практике законопроектом предлагается распространить на потребительские ипотечные кредиты (займы) положения, предусмотренные частью 11 статьи 6 федерального закона № 353-ФЭ, в части ограничения полной стоимости кредита (займа)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предусматривает внесение в закон изменений, ранее анонсированных премьер-министром Михаилом Мишустиным. В соответствии с поправками банки больше не смогут обязывать заемщиков иметь неснижаемый остаток на расчетом счете, навязывать клиентам дополнительные услуги при оформлении займов, а также взимать неустойку за неуплату по кредиту свыше 20% от суммы просроченной задолженности.