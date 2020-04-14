Портал Банки.ру предлагает принять участие в «посткарантинном» опросе . На этот раз давайте немного помечтаем и представим, что наступил тот самый день: режим самоизоляции в стране снят, кинотеатры и кафе снова открыты, а передвигаться по улице можно свободно и без опасений получить штраф или подхватить вирус. Что бы вы сделали в этот день? Как измените свою жизнь после карантина? И нужно ли что-то менять?

Нам важно понять, какой будет жизнь после снятия всех ограничений, связанных с распространением COVID-19. Как скоро вы отправитесь в свой первый послекарантинный отпуск? На что больше всего вырастут ваши расходы? О какой покупке мечтаете? И станете ли брать кредит на реализацию своей мечты?

Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы , а мы подготовим публикацию о наших общих мечтах и надеждах и о том, какой будет реальность после карантина.

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