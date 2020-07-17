В ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной связи на 10—15% и более. Об этом в опросе TelecomDaily заявили 84% компаний — лидеров рынка фиксированного широкополосного доступа в Интернет в 15 городах России.

В последнем опросе приняли участие 114 компаний. В совокупности они контролируют до 90% рынка ШПД, поясняет генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Среди опрошенных компаний почти 79% оказывают услуги передачи данных, 65% предлагают услуги телефонии, 51% предоставляют доступ к облакам и центрам обработки данных, 47,5% — доступ к сервису ТВ. Обязательное условие — в телефонном интервью мог участвовать один из руководящих сотрудников компании. Интервьюирование проходило в период с 30 марта по 6 апреля этого года.

В 15 городов, принявших участие в опросе, вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

Относительно результатов 2019 года чуть более 70% опрошенных руководителей отметили, что их компании нарастили объем производства услуг: 26% утверждают, что значительно, 45% — что незначительно. Еще 17% компаний сообщили, что объем оказываемых услуг остался на том же уровне; его сокращение зафиксировали 12% опрошенных (годом ранее — 8%).

При этом в 2019 году издержки операторов пошли в рост: с ними столкнулись более 60% опрошенных (менее 30% годом ранее). На незначительное увеличение издержек сейчас указали 44% компаний, о значительном росте сообщили 19% (против 5% в предыдущий период).

Общее финансовое состояние на операторском рынке продолжало оставаться благоприятным вплоть до текущего момента. Большинство опрошенных (81%) характеризуют его как устойчивое. 54% опрошенных считают, что средств хватает в том числе на развитие, еще 27% отметили, что средств на развитие не было, но хватало на поддержание бизнеса на том же уровне. Тем не менее 17% респондентов охарактеризовали финансовое положение как неустойчивое или катастрофическое.

Отрицательными факторами, которые оказывают давление на рынок, опрошенные фактически назвали последствия пандемии коронавируса: режим изоляции, введенный в России (привел к снижению реальных доходов большинства потребителей), и падение курса рубля.

Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в «резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса», 64% — в «росте курса доллара/евро». Остальные риски (рост арендных ставок, повышение налогов, законодательные инициативы по ужесточению регулирования) менее существенны — их называют чуть более 20% представителей компаний.

В этих условиях 84% опрошенных не сомневаются, что в текущем году вырастут тарифы на услуги связи. По итогам 2018-го такой прогноз озвучивали 81% компаний, тем не менее сейчас операторы ожидают более существенного увеличения, чем в 2019-м. Если годом ранее 52% респондентов полагали, что рост тарифов окажется в пределах 10%, то теперь в этом уверены лишь 22%. Наиболее значительна доля (38%) тех, кто ожидает роста на величину от 10% до 15%, а еще 24% уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%. Годом ранее только 29% представителей операторов предполагали более чем десятипроцентный рост.

По оценкам компании «ТМТ Консалтинг», которые в свете обнародованных данных опроса TelecomDaily приводит газета «Коммерсант» , на корпоративных клиентов приходится около 28% доходов операторов широкополосного Интернета. Выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30—40%, и компенсировать эти выпадающие доходы повышением цен в потребительском сегменте будет невозможно, уверен гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров. «Некоторые компании могут сделать кратковременное повышение цен, но в перспективе года пойдут на снижение из-за обострения конкуренции и рисков, что люди вовсе начнут отказываться от домашнего Интернета в пользу мобильного», — предполагает он.

На экономические показатели операторов домашнего Интернета сейчас оказывает негативное влияние и рост трафика в связи с поведением пользователей в режиме самоизоляции, напоминает Петров. По его оценке, рост трафика составил за последние недели от 30% до 50%, что соответствует годовому приросту и требует от провайдеров инвестиций в модернизацию сети, которая обойдется дороже из-за роста курса валют и задержек в поставках оборудования из Китая. Помимо перечисленного, на бизнес операторов давят еще и выросшие тарифы на электроэнергию, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников.

