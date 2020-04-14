Закрытие офисов, катастрофическая деградация деятельности предприятий приводит к массовому снижению заработных плат, а, в предельных случаях, к увольнениям или прекращением сотрудничества. В этих условиях та поддержка, которую оказывает Правительство России, может, хоть и немного, но поддержать граждан, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес.

В качестве льгот или поддерживающих мероприятий, которые напрямую касаются организаций финансовой сферы, выступают кредитные каникулы. Они положены заёмщикам, доход которых упал на 30% или больше; для кредитов, оформленных до 3 апреля 2020 года. Подтверждение падения прибыли предполагается на основании сведений о предыдущих денежных поступлениях и документов, доказывающих сегодняшнее финансовое положение.

Подтверждение доходов предыдущих периодов можно, в достаточной степени эффективно, проводить по выпискам из ПФР и ФНС. Получение сведений о состоянии лицевого счёта застрахованного лица (выписка из ПФР) и получение выписки из справки 2НДФЛ с использованием видов сведений ведомств, опубликованных в СМЭВ, давно стали достаточно привычными юридически значимыми инструментами оценки дохода потенциальных заёмщиков. Теперь их можно использовать и для предоставления льгот!

А для оценки финансового состояния юридических лиц можно пускать в дело сведения из « Реестра бухгалтерской отчётности ».

Все перечисленные виды автоматизации взаимодействий с госорганами доступны для банков благодаря возможностям модулей системы «iDБанк» от компании iDSystems .

В качестве доступного механизма, существенным образом упрощающего жизнь при использовании материнского капитала, появилась и возможность подать заявление на распоряжение средствами государственной выплаты прямо в кредитной организации. Реализация этой процедуры от компании iDSystems позволяет встроить подобный механизм в интерфейсы информационных систем банка.

Перечисленные выше сервисы входят в число продуктивных с точки зрения реализации в системе « iDБанк » и доступности их в СМЭВ.

В качестве компенсирующих мер, компания iDSystems готова предоставлять эти и другие программные компоненты с различными щадящими схемами оплаты.

Главное сегодня – помочь нуждающимся, сделав доступными меры поддержки!

О компании:



iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM