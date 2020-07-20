Минстрой России ведет работу по включению сферы ЖКХ в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Об этом рассказал в ходе селекторного совещания с управляющими организациями 13 апреля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, сообщается на сайте Минстроя.

Так, ведомство направило ряд обращений в правительство РФ с предложениями по дополнительным мерам поддержки предприятий ЖКХ. «Среди прочего мы обратились с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции», — сообщил министр.



Он отметил, что в сложившихся условиях на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением периодичности уборки и дополнительными мерами по дезинфекции помещений, разъяснениями о поведении в местах общего пользования и расчетах за жилищно-коммунальные услуги. «Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020—2021 годов. Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки», — подчеркнул глава Минстроя.