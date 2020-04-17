Минпромторг не исключает увеличения финансирования программы льготного лизинга автотранспортных средств в 2020 году — это может произойти во время принятия корректировок в бюджет. Такую информацию представил в ходе конференции «Газпромбанк Лизинга» заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Григорий Цыба, передает ТАСС.

Минпромторг не исключает увеличения финансирования программы льготного лизинга автотранспортных средств в 2020 году — это может произойти во время принятия корректировок в бюджет. Такую информацию представил в ходе конференции «Газпромбанк Лизинга» заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Григорий Цыба, передает ТАСС.

«Начинаем мы эту программу (льготного лизинга автотранспортных средств. — Прим. ТАСС) с объемом 2 миллиарда рублей. Это не означает, что это финальный объем, у нас впереди еще две корректировки бюджета — весенняя и осенняя. Объем средств будет достаточный по итогам года. Программа стартовала 1 марта, и на сегодня продано по программе 900 автомобилей, но, как вы понимаете, сейчас программа встает, у нас на прошлой неделе продажи штучные, динамика программы сейчас слабая. Мы ожидаем, что данных средств хватит примерно до июня, как раз когда у нас выйдет новый закон о бюджете. Надеюсь, в этих корректировках мы увеличим бюджет программы. По суммам пока сложно сказать», — отметил Цыба.



В настоящее время Минпромторгом России реализуются различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. Среди мер стимулирования спроса на автотранспортные средства — программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 млрд рублей, льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей, программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.