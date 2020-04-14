Производительность труда в России снизилась из-за коронавируса на 54%, в мире в целом — на 59%. Об этом свидетельствуют данные исследования АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) — крупнейшей глобальной профессиональной ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов и учета.

Исследование проведено среди 10 тыс. специалистов в области финансов, включая 94 из России.

Наиболее серьезное воздействие вирус оказал на поступление средств, влияющих на жизнеспособность бизнеса, и, хотя во многих странах были введены государственные меры стимулирования, большинство респондентов отметили, что еще слишком рано говорить об их влиянии на ситуацию. Проблемы с денежными потоками испытывают 24% компаний в России и 37% в мире.

Большинство (80%) руководителей бизнеса во всем мире отмечают, что их организации испытывают значительный спад ожидаемых доходов и прибыли по сравнению с прошлым годом, а 21% организаций уже замораживают набор персонала.

Почти четверть (23%) компаний в России отчитались, что их клиенты сократили количество покупок, так как вирус повлиял на них напрямую, а 18% остановили или сократили закупки из-за нарушения цепочек поставки.

В числе прочего сообщается, что 15% российских компаний вынуждены были отложить запуск новых продуктов или услуг.

Больше половины (53%) бизнесов как в России, так и во всем мире пока не готовы или не смогли подготовить финансовые прогнозы, в том числе из-за неопределенности, которую привносит скорость и интенсивность распространения пандемии вместе с политикой социального дистанцирования, жестко контролируемой правительствами.



Результаты опроса также показывают: 77% руководителей предприятий полагают, что их организации сталкиваются со значительным падением ожидаемых доходов и прибыли по сравнению с предыдущим годом, а 47% обновили прогнозы доходов и прибыли своей организации на 2020 год. Исходя из них, 24% считают, что отрицательный рост, скорее всего, составит от 25% до 49%, при этом 5% респондентов не смогут отложить или пересмотреть обязательства по долговому финансированию.