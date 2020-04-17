Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициированный правительством РФ закон о наделении Кабинета министров полномочиями по регулированию работы владельцев товарных агрегаторов, передает ТАСС.

Речь идет об агрегаторах, которые предоставляют онлайн информацию о товарах и услугах. К ним относятся сайты, которые предлагают потребителям сравнение товаров и услуг у разных онлайн-продавцов, а также сравнение цен.

«Закон дополняет полномочия правительства РФ в части регулирования деятельности «владельца агрегатора» при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом», — отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время правительство РФ может издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (в том числе договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг) только для изготовителей, исполнителей, уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также импортеров.



Закон дает правительству право также издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, для владельцев торговых онлайн-площадок, которые участвуют в процессе заключения договоров по продаже товаров дистанционным способом.