Госдума приняла в первом чтении проект закона об адресной поддержке семей с детьми. Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, указано в сообщении нижней палаты российского парламента.

Как поясняется, при назначении таких адресных выплат и пособий учитывается доход семьи за предыдущий период (как правило, от трех до шести месяцев). Но в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией предлагается назначать адресные выплаты семьям, где есть безработные, без учета прошлых доходов.

«Речь идет об адресной государственной поддержке семьям, которая позволит в случае, если в семье есть неработающий человек, не учитывать прошлый год. Об этом говорил президент в своем обращении. Это также окажет помощь семьям, которые столкнулись со сложной ситуацией. Если член семьи в том году работал, а в этом не работает, не будет учитываться прошлый год, а доход будет учитываться в текущем году», — пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Это позволит поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в затруднительном материальном положении из‑за особого порядка работы предприятий в период пандемии коронавируса», — отмечают в Госдуме.