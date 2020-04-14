Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

Так, соответствующие изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Также в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что «кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление» коммунальных платежей. Изменения вносятся и в закон «О почтовой связи», согласно которым операторы почтовой связи также не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется и в законе «О национальной платежной системе».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Государственная дума выступает за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Он говорил, что «во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и президент Владимир Владимирович Путин поддержал это решение. Это справедливо, коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия — ощутимые дополнительные траты».