Генеральная прокуратура РФ направила в Минэкономразвития поручение о даче правовой оценки обоснованности включения в перечень системообразующих предприятий определенных юридических лиц, а именно букмекерских контор. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе организован мониторинг состояния законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании государственной поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса. Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев», — говорится в релизе.

В Генпрокуратуре напоминают, что внесение организаций в данный перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что имеет особую актуальность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



В этой связи Министерству экономического развития, которое отвечает за формирование списка системообразующих организаций, «поручено дать правовую оценку обоснованности отнесения ряда предприятий к числу системообразующих хозяйствующих субъектов с учетом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых критериев», отмечается в сообщении.