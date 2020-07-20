На трех андеграундных площадках компания Group-IB обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков. По его словам, общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене.ru.

«Проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, не представляется возможным», — добавил эксперт.

Ранее Bloomberg сообщил о двух исках, поданных против Zoom из-за предполагаемого разглашения конфиденциальной информации пользователей. В частности, в иске, поданном частным лицом в суд калифорнийского города Сан-Хосе, утверждалось, что компания собирает информацию о пользователях без соответствующего уведомления во время установки или открытия приложения Zoom, а затем передает данные третьим сторонам, в том числе компании Facebook.