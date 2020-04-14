Потребительское поведение после последних потрясений, вызванных, в частности, распространением коронавируса, может измениться на годы, и в условиях падения спроса на часть товаров и услуг мир столкнется с классическим кризисом перепроизводства. Реализацию такого сценария не исключает эксперт агентства «РИА Рейтинг» Андрей Манько.

Он отмечает ряд позитивных факторов, которые могут обусловить оптимистичный сценарий восстановления экономики.

Так, состояние мировой экономики перед последними экономическими потрясениями, которые, как подчеркивает эксперт, не похожи на обычный циклический кризис, было достаточно хорошим. «Таким образом, текущая аварийная остановка экономической активности после снятия карантинных мер может быстро перейти в восстановление до былых уровней, — полагает он. — Это как грипп у человека без хронических проблем со здоровьем: заболевший чувствует себя очень плохо, не работает, но после выздоровления быстро начинает чувствовать себя лучше и выходит на работу. В случае экономики мы можем говорить про V-образный кризис. Это оптимистичный сценарий».

По словам Манько, принимаемые мировыми правительствами меры поддержки экономик также дают шанс на относительно быстрый выход из кризиса.

Один из негативных факторов — то, что «болеет» не один человек или страна, а все и в разное время: «мировая экономка оказывается парализованной значительное время».

Во-вторых, многократно ускоряется процесс банкротства слабых компаний. «Равномерное банкротство — менее травмирующее для экономических отношений, а когда происходит уход большого числа компаний буквально одномоментно, это может вызвать эффект домино. Вслед за компаниями банкротятся поставщики, банки и иногда даже клиенты… Такой резкий рост банкротств может вызвать снежную лавину, и первоначальный сценарий с быстрым выходом из кризиса будет погребен под ней», — рассуждает аналитик.

В-третьих, мир может столкнуться с кризисом перепроизводства. Спрос снижается как из-за карантина, так и из-за потери дохода людьми и компаниями. Впрочем, по словам Манько, это даже не самое главное: «И карантин, и экономический спад будут иметь ограниченный по масштабам и по времени эффект, то есть полноценный кризис после этого наступить не должен. Ведь мировые правительства уже пообещали бизнесу и потребителям многотриллионную помощь, что должно поддержать спрос».

По мнению эксперта, есть еще более важный аспект — психологический. «Даже если представить, что прямо завтра болезнь резко пойдет на спад и уже через пару недель большинство карантинных мер будет снято, все равно спрос может не восстановиться. Люди, помня тысячи жертв… помня о лишениях во время карантина, помня о своем страхе перед такой природной стихией, могут еще долго находиться в экономическом пессимизме. Нет уверенности, что все люди сразу ринутся в любимые рестораны, в путешествия, за новым смартфоном, телевизором или машиной. Напротив, есть угроза, что очень большое количество людей будут ожидать похожего события и будут копить на черный день. Таким образом, этот негативный опыт может сильно изменить потребительское поведение, возможно, даже на годы. Тем самым часть производств и услуг окажется невостребованной, и мир столкнется с классическим кризисом перепроизводства, который в таком случае может растянуться на годы», — рассуждает Андрей Манько.



По его словам, с учетом беспрецедентных масштабов экономической поддержки в ведущих экономиках мира, вероятно, шанс на относительно быстрый выход из текущего экономического кризиса по-прежнему сохраняется. «Однако каждый новый погибший и каждая новая порция статистики о росте числа заболевших увеличивают вероятность затяжного мирового кризиса, который по глубине может быть сопоставим с периодом Великой депрессии», — заключает эксперт агентства «РИА Рейтинг».