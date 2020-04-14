Комиссионные доходы инвестбанков, работающих в России, за I квартал 2020 года составили 90,7 млн долларов, что почти вдвое выше, чем за аналогичный период 2019 года, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные агентства Refinitiv. Наиболее сильно выросли доходы от синдицированного кредитования (до 26,6 млн долларов), комиссии на рынке акционерного капитала увеличились до 22,1 млн долларов. Сопоставимый рост продемонстрировали доходы от сделок M&A, достигнув 20,13 млн долларов. Лишь на рынке долгового капитала комиссионные банков сократились на 27% (до 21,9 млн долларов).

По словам экспертов, введение и постепенное расширение карантинных мер наложило дополнительные ограничения на работу инвестбанков — им пришлось почти полностью уходить на удаленное обслуживание клиентов. В этих условиях инвестиционно -банковские команды перешли на работу по сделкам, не связанным с привлечением капитала среди широкого круга инвесторов, а также на консультативную работу, отмечают эксперты. К концу марта панику на рынках удалось притушить благодаря беспрецедентным мерам финансовых регуляторов крупнейших стран, которые поддержали финансовые рынки и свои экономики ликвидностью.

Преждевременно прогнозировать скорость восстановления инвестиционно-банковской отрасли, считают эксперты. Когда ситуация стабилизируется, значительный интерес клиентов к отложенным сделкам будет способствовать быстрому восстановлению рынков капитала. В первую очередь ожидаем увидеть сделки на рынках долгового капитала, отмечают они. Восстановление на рынке акционерного капитала будет происходить более медленно: те компании, которые планировали выход в начале года, вряд ли рискнут и выйдут на рынок во второй половине 2020 года. В лучшем случае все размещения будут перенесены на следующий год, прогнозируют эксперты.