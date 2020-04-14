За любое мошенничество с использованием электронных средств платежей в период пандемии депутаты предлагают наказывать штрафом, соизмеримым 15-кратной стоимости причиненного ущерба, за подделку официальных документов — лишением свободы до трех лет, пишут «Известия» .

Такие поправки в КоАП и Уголовный кодекс уже разработаны и будут в ближайшее время внесены в Госдуму. Как сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, одним из них предлагается дополнить статью КоАП «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» пунктом, который установит административную ответственность за причинение ущерба с использованием электронных средств платежа в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Такое преступление повлечет штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 15 тыс. рублей, пояснил Шхагошев.

Вторым законопроектом в статью «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» вносится пункт за обман населения при оформлении недостоверных, пропусков и справок в условиях пандемии. За совершение данного преступления будет предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет, пояснил Шхагошев. Он подчеркнул, что в период пандемии мошенники стали особенно активны в банковской сфере.

По словам руководителя проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, злоумышленники звонят, размещают в Интернете сообщения об оказании помощи в оформлении соцвыплат или перекредитования, выясняют информацию о картах и персональные данные. По ее словам, кроме интернет-мошенников активизировались и злоумышленники, которые раньше промышляли продажей по завышенным ценам различных товаров на дому. Мошенники оформляют в банках онлайн-кредиты на пенсионеров, выманивают у них отложенные на черные день деньги или просто грабят одиноких людей, рассказала Лазарева, отметив, что обо всех случаях мошенничества ОНФ сообщает в прокуратуру и МВД.