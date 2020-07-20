Реальные зарплаты россиян могут уменьшиться на 12% в 2020 году, а уровень безработицы может вырасти до 12,1%. Такой прогноз Центра стратегических разработок из еженедельного мониторинга состояния деловой среды в России приводит ТАСС.

Согласно исследованию, девальвация рубля, коронавирус и падение цен на нефть — события с наибольшим отрицательным эффектом для бизнеса.

«С учетом экономических ожиданий бизнеса темп прироста реальных заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и составить минус 12%; среднемесячная заработная плата в целом может снизиться почти на 4 тыс. рублей в месяц (по сравнению с 2019 годом)», — говорится в исследовании.

Кроме того, по данным ЦСР, уровень безработицы в России может увеличиться до 12,1%. «С учетом экономических ожиданий бизнеса уровень безработицы может увеличиться до 12,1%; наибольшее снижение численности занятых ожидается в обрабатывающих производствах (минус 11,4%)», — отмечается в исследовании ЦСР.

По данным аналитиков центра, общее число безработных в России в 2020 году может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн в 2019 году.



Опрос представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды проводился с 6 по 10 апреля 2020 года. В исследовании ЦСР приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний из всех отраслей экономики.