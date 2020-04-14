Стоимость акций американского ретейлера Amazon в ходе торгов обновила исторический рекорд на фоне ралли фондовых бирж, свидетельствуют данные торговых площадок.

Стоимость акций американского ретейлера Amazon в ходе торгов обновила исторический рекорд на фоне ралли фондовых бирж, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 17:28 мск акции Amazon дорожали на 4,09% — до 2256,59 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до исторического максимума в 2264,15 доллара. Исходя из текущих котировок, стоимость всей компании превышает 1,1 трлн долларов.

На фондовых рынках США наблюдается рост в среднем на 2—3%, который поддерживается сильной статистикой из Китая и стартом сезона корпоративных отчетностей.

Ранее в апреле журнал Forbes сообщил, что глава компании Amazon Джефф Безос вновь возглавил список самых богатых людей в мире, уже третий год подряд. Состояние Безоса к настоящему времени составляет 135,7 млрд долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тыс. человек.