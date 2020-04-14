Годовая инфляция в марте ускорилась по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта и составила 2,5%. Причинами этого стали ослабление рубля и временное повышение спроса из-за распространения коронавируса, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен» .

Месячный темп прироста потребительских цен (с поправкой на сезонность, в аннуализированном выражении), по оценке, в марте повысился до 6,2% (в феврале равнялся 2,6%). Цены на товары и услуги без основных волатильных и регулируемых составляющих выросли на 6,8% после 1,9% в феврале.

Наиболее заметно повысились в марте по сравнению с февралем темпы роста цен на продукты питания, которые население закупало впрок на период самоизоляции, например на мясо птицы, крупы и макароны, картофель. Прирост цен на продовольственные товары в марте оценивается в 8,7%.

Годовая продовольственная инфляция возросла в марте на 0,4 п. п., до 2,2%. Несмотря на общее повышение инфляции, темпы прироста цен на ряд продовольственных товаров, имеющих заметный вес в структуре расходов населения, остались в отрицательной области. Например, уже упомянутое мясо птицы, сахар, плодоовощная продукция все еще дешевле, чем год назад.

В марте прирост цен на непродовольственные товары составил, по оценке, 5,7%. Более всего ускорился рост цен на товары первой необходимости (в рамках подготовки граждан к режиму самоизоляции), а также на бытовую технику и электронику (как результат возросших опасений населения относительно влияния ослабления рубля на цены). Отмечалось ускорение темпов роста цен на бытовую химию и медикаменты. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте увеличился на 0,2 п. п., до 2,5%.

Самоизоляция оказала влияние и на цены на услуги. Спрос на одни услуги, в том числе транспортные, в условиях самоизоляции снизился, на другие, например платные медицинские, — возрос. В целом в марте темп прироста цен на услуги, по оценке, составил 3,4%, что соответствовало уровню января (в феврале было 5,9%). Годовой темп роста цен на услуги в марте в среднем не изменился — 3%.

Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее, полагает регулятор. Однако ограничительные меры, связанные с борьбой с эпидемией в России и мире, выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса станут значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера.



«Банк России будет комплексно оценивать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики», — отмечается в релизе.