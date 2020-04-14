Услуга позволяет перевести процесс ипотечного кредитования в цифровой формат - от подачи заявки до покупки жилья.

Государственная регистрация перехода прав на приобретаемую недвижимость, залога недвижимости, а также сопровождение ипотечного кредита не требуют дополнительных действий со стороны заемщика.

«Банк ЗЕНИТ сделал серьезный шаг в сторону цифровизации ипотеки. Переход на электронную регистрацию существенно ускоряет процесс проведения сделки, делая его полностью дистанционным. Клиенту не нужно посещать многофункциональный центр или Росреестр для подачи закладной на регистрацию, а также исключает необходимость последующего ее получения», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Для того чтобы получить закладную, клиенту необходимо подать в банк документы на оформление ипотечного кредита. Сотрудник кредитной организации отправляет в Росреестр сформированный пакет документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации закладная переходит на хранение в депозитарий, а банк получает информацию о ее выпуске.