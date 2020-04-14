Банк «Санкт-Петербург» упростил пакет документов при оформлении ипотечного кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь в качестве документов, подтверждающих доход, в банк можно предъявить:

справку о доходах 2-НДФЛ в электронной форме;

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (справку СЗИ 6 с портала госуслуг);

выписку по зарплатному счету сторонней кредитной организации (в том числе из интернет-банка).

«Трудовую книжку можно не предоставлять совсем: банк может оценить трудовой стаж, необходимый для принятия решения по заявке, исходя из предоставленных справок 2-НДФЛ, однако оставляет за собой право запросить копию этого документа при необходимости. Но даже в этом случае копию трудовой книжки можно предоставить в электронном виде, заверенную ЭЦП уполномоченного сотрудника работодателя», — говорится в релизе.

Также в электронном виде (без предоставления оригинала на сделку) принимается государственный материнский (семейный) сертификат.

Упростились и документы для согласования объекта недвижимости. Так, исключена необходимость предоставления справки формы № 7 (предоставление данного документа обязательно для объектов в домах до 1950 года постройки, а также по объектам, подпадающим под программу реновации). Справку формы № 9 можно предоставить только на раскрытие аккредитива/эскроу-счета по сделке (кроме программы кредитования под залог имеющейся недвижимости). Отчет об оценке объекта недвижимости, произведенный независимой оценочной компанией, банк принимает также в электронном формате (без предоставления оригинала).