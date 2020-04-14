Банк «Открытие» отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей, следует из релиза финучреждения.

Условия распространяются как на действующих, так и на новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 года. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

«Ежемесячный фиксированный платеж за эквайринг включает в себя комиссию за проведение расчетов, а также плату за обслуживание оборудования и сервисную поддержку. В апреле и мае он будет отменен автоматически. Таким образом, в течение двух месяцев эквайринговый сервис будет предоставляться предпринимателям бесплатно», — сказано в сообщении.

Снижение комиссии до 1% доступно для клиентов, чей торговый оборот не превышает 500 тыс. рублей в месяц. Предложение действует в рамках пакетов «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».