В «Яндекс.Картах» теперь можно узнать, много ли человек стоит в очереди в супермаркете. Как пояснили в «Яндексе», новая функция будет полезна всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию.

Увидеть размер очереди можно в веб-версии «Яндекс.Карт». Рядом с названием организации видно оценку: нет очереди, небольшая, большая. Скоро эта возможность появится в мобильном приложении «Карт» и в «Яндекс.Навигаторе». Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбука вкуса» и 55 магазинов «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге.

Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживается или стоит у кассы, — это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди.

Показывать, когда в зале свободно, важно также для аптек и других социально значимых организаций, где может скапливаться большое количество людей, подчеркивают в компании. Организации, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус». В частности, в ближайшее время к проекту присоединится Альфа-Банк с 400 отделениями по всей России.



«Яндекс.Карты» приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита.

