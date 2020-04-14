В серии из трех роликов Иван Ургант молчит, рассказывает, что думает о банках на самом деле, и показывает свои носки. Кампания предполагает интегрированный медиа-микс: национальное ТВ, онлайн-видео и другие каналы.



«В этой кампании мы "освободили" Ивана: не заставляли его произносить текст, продиктованный рекламным агентством. И сценарии и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе. Иван говорит то, во что на самом деле верит», — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.



В марте 2020 Альфа-Банк и Иван Ургант подписали партнерское соглашение, в рамках которого Иван стал лицом бренда. В 2019 году бренд-амбассадором банка был Владимир Познер.



Посмотреть ролики и проголосовать, какой Ургант более УргАААнт можно на странице http://alfabankvote.ru.