С 14 апреля Альфа-Банк отменяет минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в 2 раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи.



Также запустились программы бесплатной отсрочки по кредитам. Первая — кредитные каникулы от государства. Вторая — «Кредитный карантин» от Альфа-Банка. «Кредитный карантин» действует для всех добросовестных заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Клиент может выбрать любую программу: подключение — дистанционное, участие — бесплатное.



Банк уже одобрил более 5 тысяч заявок по программам бесплатной отсрочки по кредитам. А для нескольких миллионов клиентов автоматически отменяет минимальный платеж по кредитным картам.



Узнать условия по программам отсрочки можно на странице https://alfabank.ru/get-money/land/credit-holidays-2020/