Миллиардер Александр Мамут полностью погасил долг в 62 млн долларов перед Банком непрофильных активов (БНА), созданным на базе банка «Траст», в рамках реструктурированного ранее кредита. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В 2019 году Rambler Group, совладельцем которой является Александр Мамут, полностью погасила долг перед Банком непрофильных активов, созданным в рамках деятельности ЦБ, в размере 3,3 млрд рублей.

Как прокомментировал первый заместитель президента — председателя правления, главный исполнительный директор БНА Михаил Хабаров, в рамках соглашения стороны договорились о полном, без дисконтов, погашении кредита. Совместно с заемщиком разработали устраивающий обе стороны график выплат и, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был полностью погашен, сообщил Хабаров.