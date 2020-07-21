ВТБ с 13 апреля дополнительно открывает для своих клиентов 300 точек продаж. Об этом сообщили в банке, уточнив, что, таким образом, общее число дежурных отделений доведено до 850.

«В соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и информацией ЦБ РФ все офисы банка продолжают свою работу в соответствии с графиком выходного дня», — отмечается в релизе.

Наибольшее число отделений доступно клиентам в столичных регионах: более 180 — в Москве и Московской области, более 90 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще порядка 570 офисов работают в других регионах России. Полный список размещен на сайте банка. В зависимости от клиентопотока и санитарной ситуации ВТБ готов пересматривать количество дежурных точек продаж. Решение будет приниматься индивидуально по каждому региону.

Для обеспечения всех гигиенических правил в дежурных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков банк просит клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 метра.



В ВТБ напоминают, что большинство операций доступно его клиентам удаленно.