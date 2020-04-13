ВТБ продлевает обслуживание пластиковых карт с истекшим в марте сроком действия, следует из релиза финучреждения.

Клиенты, которые не успели получить новую перевыпущенную кредитную или дебетовую карту, смогут продолжить пользоваться текущим пластиком до 30 апреля 2020 года.



«На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать продленные карты для снятия и пополнения в своих банкоматах. Банк также продляет срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка», — сказано в сообщении.

Клиенты ВТБ также могут дистанционно оформить новые карты в системе «ВТБ-Онлайн».