16 апреля финансовый супермаркет Банки.ру совместно с экспертами по банковским и инвестиционным продуктам проведет вебинар на тему «Как управлять деньгами во время кризиса?» .

Российская экономика переживает шок. Нефть подешевела вдвое, обвалился рубль, разгоняется инфляция. Что делать с деньгами, если они есть, и где их взять, если не хватает?

Обсудим:

• ситуацию с кредитованием: как банки и МФО меняют условия по кредитам, ужесточают требования к заемщикам, что происходит с бонусными программами, привязанными к кредитным продуктам. Как получить государственную поддержку тем, кто сейчас не в состоянии выплачивать кредит;

• стоит ли брать ипотеку сейчас: какова вероятность роста ставок по кредитам под залог недвижимости и что будет происходить с ценами на квартиры;

• насколько реален сценарий, при котором у банков появится возможность открывать вклады полностью дистанционно, насколько банки заинтересованы сейчас привлекать депозиты, что будет со ставками и другими условиями по вкладам, как будет работать новый налог на доходы по вкладам и насколько сильно он скажется на привлекательности вкладов для населения, как банки будут пересматривать условия по дебетовым картам;

• как грамотнее распорядиться деньгами: конвертировать ли рубли в валюту (или наоборот), вкладывать ли в ценные бумаги (какие), ждать ли роста ставок по депозитам (на сколько с учетом нового налога).

А также — любые вопросы, которые возникают у вас, уважаемые зрители.

Среди участников вебинара: президент СРО «НАПКА» / председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, генеральный директор «Ипотека.Центр» Ольга Бажутина, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.

Модератор: главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.



Начало вебинара в четверг, 16 апреля, 16:00 по московскому времени. Участие бесплатное.

Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!

Ссылка на регистрацию здесь.