Снижение реальных зарплат россиян во II квартале текущего года может составить 4,6%, реальных располагаемых доходов — 17,5%, уровень безработицы — 10% после 4,6% в I квартале. Такой прогноз приводится в презентации Института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» .

В ВЭБе указывают на сложившиеся условия «идеального шторма»: в частности, это пандемия коронавируса и конфликт между мерами защиты жизней и здоровья людей и падением экономической активности, а также падение нефтяных цен и вероятность наступления среднесрочного периода относительно невысоких цен на углеводороды.

Базовый сценарий, вероятность реализации которого в ВЭБе оценивают в 50%, предполагает прирост мирового ВВП в 2020 году на 0,3%. Сценарий основывается на предпосылках, что пик заболеваемости придется на май этого года, а снятие карантина и ограничений на передвижение между странами начнется в июле. Сценарий рецессии с вероятностью 40% предполагает спад мировой экономики на 1,5% в этом году и исходит из того, что пик заболеваемости придется на август, а ограничения начнут отменять в октябре. В сценарии глубокой рецессии (вероятность — 10%) пик заболеваемости придется на декабрь, ограничения начнут отменять только в I квартале следующего года, а мировая экономика потеряет в 2020-м 2,5%.

Для России в качестве основного сценария рассматривается вариант с пиком заболеваемости в конце апреля — начале мая и предполагаемой продолжительностью режима самоизоляции населения до 75 дней в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 45 дней в других регионах. Базовые ожидания по динамике ВВП в 2020 году — минус 3,8%, при этом потери для экономики по сравнению со сценарием отсутствия режима самоизоляции населения оцениваются в 3,4 трлн рублей. В самом жестком сценарии с трехмесячным режимом самоизоляции населения по России годовое сокращение экономики оценивается в 5,1%, потери — в 4,8 трлн рублей, свидетельствуют материалы ВЭБа.

При этом нижняя точка спада в 2020 году придется на II квартал, предполагает прогноз ВЭБа, в базовом сценарии которого сокращение ВВП России в указанный период составит 18% в годовом выражении. Отраслями с наиболее ощутимой отрицательной динамикой добавленной стоимостью окажутся культура и спорт (минус 78,9% во II квартале 2020-го), гостиницы и общественное питание (минус 69,5%), транспорт (минус 40,2%), оптовая и розничная торговля (минус 26,1%).

В числе прочего в презентации указано, что в результате ценовой войны на рынке нефти и введения режима самоизоляции населения федеральный бюджет может недополучить в 2020 году 2,6 трлн рублей. В среднесрочной перспективе федеральный бюджет будет оставаться дефицитным. Дополнительные расходы федерального бюджета на увеличение социальных выплат и компенсацию потерь доходов внебюджетных фондов от снижения ставки взносов в 2020 году оцениваются на уровне около 0,5 трлн рублей.

По итогам всего 2020 года реальные зарплаты граждан снизятся в базовом сценарии ВЭБа на 1,5%, реальные располагаемые доходы — на 6,5%. В 2021-м ожидается рост показателей на 3,1% и 6,1% соответственно.



По словам главного экономиста «ВЭБ.РФ» Андрея Клепача, в III квартале текущего года российская экономика начнет преодолевать негативные эффекты от снижения цен на нефть и коронавируса. «Мы ожидаем, что обозначится тренд на восстановление. Большую роль в этом сыграют как принятые меры правительства по поддержке экономики, так и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+», — отмечал он.