Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки уменьшат этот объем до 7,7 млн во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки, передает РИА Новости.

Далее до конца апреля 2022 года участники планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии. Для них решено взять за базу показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в декабре 2021 года рассмотрят возможность продления своей новой сделки. «Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — указано в коммюнике.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия в рамках новой сделки ОПЕК+ в мае — июне снизит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных 9,7 млн.

Страны ОПЕК+ накануне договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Из-за Мексики переговоры затянулись на четыре дня, в итоге эта страна согласилась сократить производство на 100 тыс. баррелей. Остальные 300 тыс., как просили представители Мехико, компенсируют США.

Новак рассказал, что решение о снижении производства обусловлено общим падением спроса на нефть, которое сейчас составляет около 20%.

«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 миллионов баррелей из-за падения спроса. По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке, но и в первую очередь других крупных производителей, в том числе из стран G20», — сказал глава Минэнерго.

Министр сообщил, что рассматривалось два сценария стабилизации рынка. «Первый — это без координации: за счет снижения рыночных цен и спроса рынок сам бы сбалансировался, но падение цены было бы резкое и шоковое — через полтора месяца все хранилища нефти были бы заполнены. Второй — это управляемое сокращение с распределением нагрузки, что позволяет пройти пиковое снижение спроса более плавно».

После заключения сделки президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, положительно оценив достигнутое соглашение.

Также российский и американский лидеры провели отдельный разговор и обменялись мнениями о ситуации на рынке нефти.